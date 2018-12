Kettingbotsing met zeven automobilisten op A30

Vathor­sters vrezen opnieuw voor zonnevel­den

19 december De bewoners van Vathorst en Nijkerk willen zo snel mogelijk een bijeenkomst met het college over de omstreden plannen om zonnevelden aan te leggen in Vathorst. Volgens het bewonerscomité Over de Laak is de gemeente opnieuw in gesprek met marktpartijen, terwijl er onder bewoners geen draagvlak voor is.