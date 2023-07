Kevin Sterling wil bij Sparta Nijkerk meedoen aan de rondo en niet steeds in het midden staan: ‘Moet jongens op sleeptouw nemen’

Regen, regen en nog eens regen: kampeer­ders ‘genieten’ van de Hollandse zomer

Het is ouderwets Nederlands weer deze zomer: gemiddeld rond de twintig graden en ja, ook best veel regen. Niet echt lekker weer om in je tentje te zitten. Maar kampeerders op camping de Grebbelinie in Renswoude houden de moed erin. ,,We genieten van een typische Hollandse zomer.”