Kijk hier naar de herdenking van 75 jaar bevrijding van Kamp Amersfoort

Kijkers zien dan hoe de vlag wordt gehesen, de kampklok wordt geluid en horen een toespraak van staatssecretaris Paul Blokhuis. Verder worden zij toegesproken door oud-gevangene Snaas.



Woordvoerder Floris van Dijk: ,,Er is zelfs een ‘live’ optreden van een koor, bestaande uit familieden van oud-gevangenen. Het is een wereldprimeur dat een herdenking op deze manier doorgang vindt.’'



Bij de jaarlijkse herdenking in het kamp zijn normaliter enkele honderden mensen aanwezig.