Kind ernstig gewond bij ongeval op skatebaan Barneveld

Praktische opleiding ‘lager’? Onzin, vindt docent Rien: ‘Wie bouwt dat dikke kantoor­pand? Juist...’

Lang niet elk kind wordt dokter, astronaut of directeur van een groot bedrijf. Leren is nou eenmaal niet voor iedereen weggelegd. ,,Gek genoeg blijven we werken met je handen zien als het laagste dat je kunt doen. Maar wie denk je dat het ziekenhuis, een ruimtevaartuig of het dikke kantoorpand bouwt? Precies, de mensen met praktische beroepen.”

19 april