Kind met hoofd knel tussen hekwerk: hulpdiensten zetten reddingsactie op (en hebben een verrassing)

In deze nieuwe wijk hebben 60 gezinnen hun eigen droomvilla laten bouwen: ‘Dit is heel tof’

Je eigen droomhuis op een van de mooiste plekken van de stad. Deze wens ging in vervulling voor ruim 60 gezinnen in Amersfoort. Er zijn tientallen parels van huizen gebouwd in de nieuwe villabuurt De Lichtenberg. Van een chic herenhuis tot een mega-duurzame woondroom van hout en riet. Het AD nam een kijkje. ,,Ik denk dat we hier over 40 jaar nóg zitten.”