Klapband gevolgd door botsing op A28 bij Amersfoort

Enorme winst Lokaal Belangrijk verrassend? Deze Leusdena­ren vinden van niet: ‘Geef ze maar de kans’

Met zeven zetels is de kersverse partij Lokaal Belangrijk de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Leusden. Vriend en vijand reageren verrast. Maar zo vreemd is de uitslag niet, vindt menig stemmer. ‘De rest zat teveel in hun eigen cocon.’

17 maart