Klassieke Range Rover van Johan ging plots voor zijn ogen in vlammen op: ‘Het was mijn lust en mijn leven’

Johan Bruinekool zag zondagmorgen zijn klassieke Range Rover van 48 jaar oud voor zijn ogen in vlammen opgaan. Hij was er zelf als eerste bij maar zelfs met twee brandblussers kon hij zijn zeldzame oldtimer niet uit de vuurzee redden. ,,Het was mijn lust en mijn leven.”

Het is Bruinekool een volslagen raadsel hoe de brand ontstond, want de Baarnse ondernemer restaureerde zijn Range Rover Classic zelf van top tot teen en kent de wagen dus tot het laatste schroefje. Hij was vanmorgen bij zijn bedrijfsgebouw in het Havenkwartier aan het opruimen gegaan en startte de Range Rover om de motor te laten draaien.

In de fik

,,Hij liep lekker, ik ging even naar binnen, zette dingen aan de kant, liep weer naar buiten en zie hem zo in de fik staan,” vertelt de ondernemer uit Baarn. Hij pakte terstond een brandblusser uit zijn pand en ging het vuur te lijf. ,,Ik heb een paar brandblussers in het gebouw staan. De buurman kwam ook helpen met een blusser, maar we kregen het niet uit.”

De intussen gealarmeerde brandweer zag bij aankomst dat de klassieker al in lichterlaaie stond. De Range Rover heeft een gastank en stond dicht bij het gebouw, wat de risico's groter maakte. Uiteindelijk werd de brand geblust.

Helemaal verloren

,,De auto is helemaal verloren gegaan,” zegt Bruinekool die ook lichte schade aan zijn bedrijfspand heeft. De oldtimer is verzekerd. ,,Ik heb nog geen contact met de verzekeraar gehad, we moeten afwachten wat ik vergoed krijg.”

Maar het grootste verlies voor de eigenaar is de emotionele waarde, en die is onverzekerbaar. ,,Ik heb hem zelf volledig gerestaureerd; alle assen, draaiingen, noem maar op. Die auto was mijn lust en leven. Ik ga wel op zoek naar een andere, maar deze Range Rover Classic is zo'n zeldzaam model, zeker in deze staat waarin hij was gerestaureerd, dat dat heel moeilijk zal worden.”

