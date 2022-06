Klauteren en klimmen tijdens vijfde Obstacle Run in Amersfoort: plezier, sportiviteit én een nat pak

Met Video Automobi­list filmt wolf in maïsveld: ‘What the fuck’, klinkt het verrast

De wolf is in Nijkerk gespot. Nadat bewoners eerder melding maakten van het feit dat hij door een woonwijk liep, zijn er nu ook bewegende beelden opgedoken. ‘What the fuck, gewoon een wolf...’, klinkt het in de video.

23 juni