Klein maar fijn! Amersfoort staat in de rij voor ‘tuinfeestje’ ter ere van de vrijheid

Na twee jaar ‘niks’ kon er eindelijk weer gefeest worden in het Krankeledenplantsoen. Het gratis toegankelijke bevrijdingsfestival ‘gewoon in de achtertuin van de stad’. Want dat is en blijft toch het leukste, vinden organisatoren Boothill Saloon en Long John’s. Dat vinden meer mensen, want tientallen feestvierders stonden gisteravond nog in de rij om het laatste uurtje nog even mee te pikken.