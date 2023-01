Kleinzoon van beruchte Amersfoortse kamparts: ‘Ik begrijp het nu beter, maar goedpraten, nee, dat nooit’

Directeur Kamp Amersfoort verloor in de oorlog zijn opa en oma: ‘Vrijheid is nooit vanzelf­spre­kend’

Podcasts, locatietheater of een proeverij met voedsel uit de oorlog; op allerlei manieren wordt gepoogd ‘het verhaal’ van Kamp Amersfoort bij een breder publiek bekend te maken. In een tijd dat democratische waarden wereldwijd onder druk staan, is dat volgens directeur Micha Bruinvels urgenter dan ooit. ,,Vrijheid is nooit vanzelfsprekend.’’

6 november