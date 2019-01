Klierende kauwtjes keilen keitjes op kwetsbare autodaken in Soest

Flatbezoeker Ton van der Horst zag onlangs dat een van de twee dakramen op zijn auto aan gruzelementen lag. ,,Ik werd gewaarschuwd door een bewoonster toen ik daar in een flat aan het klussen was. Ze had een harde klap gehoord. Ik hoorde dat er meer auto’s waren geraakt. Het zijn grote keitjes van wel zes, zeven centimeter. Die moet je niet op je hoofd krijgen.”



Volgens Miranda Visser is het begonnen toen zes jaar geleden het dak werd vernieuwd. Om het bitumen, de deklaag, te beschermen tegen de zon en tegen loswaaien, heeft Portaal er kiezels op gelegd, wat overal in het land gebeurt. Water loopt onder de kiezels door. De steentjes zorgen ervoor dat er geen vuil in de regenpijpen loopt, wat beter werkt dan de tegels die er voorheen lagen. Bovendien maken de kiezels het mogelijk over het dak te lopen voor onderhoud. Volgens het landelijke Bouwbesluit is dit toegestaan.



,,Sindsdien gooien de kauwtjes met stenen”, zegt Visser. ,,Er liggen er hier soms tientallen, het is af en toe een hele stenenregen. Ik woon hier al twintig jaar, maar daarvoor hadden we geen last, toen lagen er tegels. Je auto hier parkeren is een risico, je hebt zo een flinke buts of een gat in je auto.’’