Klimaatactivisten blinddoeken standbeelden in Amersfoort: ‘We kunnen niet langer wegkijken’

Overvol stroomnet heeft ingrijpen­de gevolgen voor Amersfoort: deze ontwikke­lin­gen worden nu al geraakt

Het elektriciteitsnetwerk van de provincie Utrecht zit barstensvol en dat heeft grote, negatieve gevolgen voor de Amersfoortse woningbouw, bedrijvigheid en energietransitie. Grote ontwikkelingen in de stad dreigen op die manier in de soep te lopen, zo waarschuwt wethouder Astrid Janssen (Energietransitie). Wat is er aan de hand?