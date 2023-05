Koen (55) is een échte supervrijwilliger, al laat hij zich niet graag zo noemen: ‘Hoef het niet alleen te doen’

Na je dood nog iets terugdoen voor het milieu? Het kan met veraarden: ‘Geen uitstoot en geen ruimtege­brek’

Als we een zekerheid hebben in het leven, is het dat we allemaal doodgaan. Maar wanneer dit gebeurt, zijn er maar weinig keuzes in waar ons lichaam naartoe gaat. En wat als dat allemaal niet goed voelt? Als het aan een nieuwe stichting ligt, is er dan nog een keuze: veraarden. ‘Zo kunnen we ook na de dood nog iets terugdoen voor de aarde’.