Kogel door de kerk: Hoogland krijgt gloednieuw zwembad van 17 miljoen euro

Nieuw zwembad móet in Hoogland komen, vindt het dorp: ‘Er is al genoeg geknaagd aan voorzienin­gen’

Op het evenemententerrein aan de Hamseweg of naast de golfbaan in het buitengebied; volgens de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland zijn er genoeg alternatieve locaties voor een nieuw zwembad. Elders in de stad is geen optie, zegt vice-voorzitter Jan Bijvank. ,,Het vervult een belangrijke functie in het dorp.”