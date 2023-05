Kogel door de kerk voor 38 tijdelijke woningen in weiland bij Amersfoort: ‘Kunnen niet kieskeurig zijn’

158 kilometer rijden voor een thuiswed­strijd? Geen probleem voor tafelten­nis­ster Anouk van den Boom

Anouk van den Boom was afgelopen weekend in Baarn ongenaakbaar op het NK tafeltennis voor jeugdspelers in de leeftijdscategorie Onder 19. De Amersfoortse heeft kansen om geselecteerd te worden voor het Europees Jeugd Kampioenschap (EJK) in Polen. „Ik voel dat ik elk seizoen sterker aan tafel sta.”