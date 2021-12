Kolderieke achtervolging: agenten proberen schapen langs snelweg te vangen, passant held van de dag

Grootste fout

Het is geen toeval dat Linda de ontsnapte schapen zo snel wist te redden. Haar vader heeft namelijk schapen. Ze zag al meteen waarom het de anderen niet lukte om ze te vangen. ,,De grootste fout is dat iedereen er achteraan gaat rennen. Het is natuurlijk logisch dat er iemand achter loopt, maar er liep niemand aan de kant van de snelweg, dus ze bleven maar naar voren lopen.’’

Er werd al snel een bericht verspreid dat Linda speciale schapenkoekjes zou hebben gebruikt voor haar reddingsoperatie, maar dat wuift ze meteen weg. ,,Schapenkoekjes? Daar heb ik heel hard om gelachen, want dat waren gewoon crackertjes. Volgens mij bestaan die ook helemaal niet. Ik was crackertjes aan het eten voor ontbijt en ik weet dat ze reageren op het gekraak van die zakken. De crackertjes gooi je richting de schapen die dan afremmen en gaan eten. Zo kun je ze makkelijker naar de plek jagen waar je ze wil hebben.’’

Hobby

En de schapen van haar vader? ,,Mijn vader heeft een schuur en daar staan ze als ze moeten lammeren. De rest van het jaar staan ze buiten in de wei. Het is vooral hobbymatig en het is leuk als er kleintjes komen. Aan de wol hebben we niks want het zijn bruine schapen en die wol kun je niet kleuren’’, zegt ze. ,,Meestal worden ze verkocht aan een handelaar. De ene keer gaan ze naar een andere boer en de andere keer wordt het shoarma, zo is het nu eenmaal.’’