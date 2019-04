‘Kom genieten van het boerenleven op Boerenmaandag in Nijkerk’

Albert Buijtenhuis, plaatsvervangend voorzitter van de organisatie, maakt het nog ieder jaar mee dat er mensen zijn die nog nooit een koe van dichtbij hebben gezien. ,,Vroeger was het iedere week weekmarkt in Nijkerk en dan kwamen de boeren met hun koeien, varkens en paarden naar Nijkerk toe. Met Boerenmaandag willen we weer terug naar de sfeer van toen. We hopen dat mensen meer begrip krijgen voor het boerenleven doordat we een stukje platteland naar de stad brengen.’’

Het Plein wordt in de ochtend gedomineerd door grote voertuigen van bedrijven uit de omgeving. Buijtenhuis: ,,De landbouwmechanisatieshow is mijn pakkie-an. Ik vraag ieder jaar weer loon- en mechanisatiebedrijven of ze mee willen doen; de meesten komen elk jaar weer met hun voertuigen naar het Plein toe.’’

Dans

Een stuk of zestig oldtimers zullen een ronde maken langs zorgcentra van Nijkerk en door de omgeving. Buijtenhuis: ,,We merken dat mensen het erg waarderen als we langs komen rijden. We zorgen er ieder jaar voor dat de Puttense Boerendansers niet alleen op het Plein optreden, maar dat ze ook langs de zorgcentra gaan voor een dansje zodat ook echt jong en oud kan genieten.’’

Voor de jongste kinderen is er om 12.15, 13.15 en 14.15 uur een ‘meet & greet’ met Buurman en Buurman op het Molenplein, dat net als vorig jaar wordt omgedoopt tot Kinderplein. ,,Net als vorig jaar, toen we voor het eerst een Kinderplein hadden, is er ook dit jaar weer een Kinderplein met springkussens, een kinderboerderij, de meet & greet en optredens van Badabounce.’’

Braderie

Door de stad heen slingert een grote braderie en her en der zijn handwerklieden bezig met oude ambachten. Stichting COEN houdt een grote rommelmarkt en de toren van Nijkerk kan beklommen worden.

Twee van de vaste onderdelen zijn het schapen scheren en de fokveekeuring.,,Zonder koeien is er geen Boerenmaandag. Het is jammer dat het geen grootse verkoop van koeien is, maar de fokveekeuring brengt toch 16 koeien en vaarzen naar de Boerenmaandag.’’ Er zijn muzikale optredens van onder andere het Chiantikoor, het dweilorkest van Concordia en de afsluitende act Ritn Ditn.

Jesper van Dunschoten uit Nijkerkerveen en Nick van de Grootevheen uit Putten hebben een feestnummer geschreven voor Boerenmaandag. De dj’s zijn bekend van hun Stapelgek-feesten waarbij feestgangers zelf bepalen wat voor muziek er wordt gedraaid. Omdat ze vinden dat Boerenmaandag ‘een van de legendarische feesten van Nijkerk is’ hebben ze een eigen feestnummer geschreven. Via hun YouTubekanaal Stapelgek is het nummer te beluisteren.