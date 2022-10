Komt die grote ‘doos’ er nog bij Scherpenzeel? Na vijf jaar heisa valt nu snel een besluit

van wieg tot graf Een avond in de Amersfoort­se dancing veranderde álles voor de ambitieuze Ivan Wolffers (1948 - 2022)

Ivan Wolffers was een Amersfoorter. De arts, schrijver, journalist en BN’er werd er geboren op 17 mei 1948 en bleef er wonen tot na zijn schooltijd. Die tijd duurde lang, want hij deed acht jaar over de middelbare school. Hij ging daarna studeren in Utrecht, maar kwam nog vaak terug naar Amersfoort.

18 oktober