Komt er een eind aan die ellenlange schoolbusritjes voor kinderen? Ouders mogen het zeggen

Deze leuke dingen doe je de komende tijd in Amersfoort

Voor het strand hoef je tegenwoordig de stad niet meer uit. Ondernemers van winkelcentrum Emiclaer kwamen een paar jaar geleden op het idee om een flinke hoop zand te droppen aan de vijver. Neem plaats in één van de strandstoelen (of neem je eigen mee), geniet van de zon of ga pootje baden. Ook is het mogelijk gratis een waterfiets te lenen. Dat kan dagelijks van 12.00 tot 16.30 uur.