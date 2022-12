Komt er twaalf jaar na de sloop nog een nieuw dorpshuis in Soesterberg?

De gemeenteraad begint ongeduldig te worden, blijkt nu uit vragen van Partij Ons Soesterberg en BurgerBelangen over de stand van zaken. Op voorhand is geen enkele locatie voor een sociaal-culturele voorziening - het woord dorpshuis wordt niet gebruikt - uitgesloten, zeggen burgemeester en wethouders nu.

Locaties die in beeld zijn zijn de Banninghal, de plint van wooncomplex Den Bergh, de Postiljonschool (die school gaat verhuizen), panden in de Rademakerstraat en Soesterberg-Noord en het gebouw van korfbalclub KVO. Voor de nieuwe ‘sociaal-culturele voorziening’ komt eenmalig 40.000 euro vrij en jaarlijks 180.000 euro, staat in het coalitieakkoord.

Maart 1968

Sindsdien zijn diverse varianten in de loop der jaren voorbijgekomen. Uiteindelijk werd in 2017 het voormalige kinderdagverblijf De Linde in 2017 voor twee ton omgebouwd tot dorpshuis, maar in 2020 had de Carolusschool het gebouw nodig. Nu vinden activiteiten verspreid over Soesterberg plaats.