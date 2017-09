Koningspaar brengt streekbezoek aan regio Eemland

Tijdens het bezoek staat het stroomgebied van de rivier de Eem centraal, een gebied waarin dorpen en steden van verschillende grootte en karakter omgaan met veranderingen in de streek.

In het Eemland groeit het inwoneraantal, breidt de stad Amersfoort uit naar het platteland en staan landbouw en bedrijvigheid voor economische en maatschappelijke uitdagingen. De Eem stroomafwaarts volgend van Amersfoort tot aan het Eemmeer, bezoeken de Koning en Koningin plaatsen in de gemeenten Amersfoort, Soest, Eemnes en Bunschoten.

Amersfoort

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima starten hun bezoek waar de rivier de Eem begint: bij de Koppelpoort in het oude centrum van Amersfoort. Een wandeling langs de oevers brengt hen naar het Eemplein. Na een optreden van het Amersfoorts Jeugd Orkest en leerlingen van Scholen in de Kunst spreken de Koning en Koningin met oude en nieuwe inwoners van Amersfoort over de invloed van het snel groeiende inwoneraantal op de identiteit van de stad. Centraal in het gesprek staat hoe de groter wordende stad voorzieningen voor alle inwoners kan bieden, samenhang kan creëren en toch zijn eigenheid kan behouden.

Soest

In Soest bezoekt het koninklijk paar vervolgens boerderij Het Gagelgat, een monumentale locatie van Stichting De Paardenkamp. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontmoeten op Het Gagelgat onder andere vertegenwoordigers en cliënten van zorginstellingen Amerpoort en Sherpa uit Baarn.

Eemnes

In gemaal Eemnes spreekt het paar met boeren uit de Eempolder over het agrarisch bedrijf en de uitdagingen rond natuurbeheer en duurzaamheid. Het voormalig stoomgemaal dateert uit 1880 en nam de rol over van de watermolen waarmee vanaf 1791 de Eemnesser polder werd drooggelegd. Het functioneert nu als elektrisch gemaal. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima steken daarna per veerpont de Eem over naar Eemdijk in de gemeente Bunschoten.

Bunschoten