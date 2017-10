Korea-veteranen: Waarom na 67 jaar pas een expositie?

Onderzoek herkomst cocaïne in volle gang

18:29 Het onderzoek naar de vondst van 65 kilo cocaïne bij een distributiebedrijf in Nijkerk is nog in volle gang. De politie zwijgt over het bedrijf waar de drugs werden aangetroffen, omdat het vermoedelijk niet is betrokken bij de smokkel. Deze krant bezocht en belde met de twaalf grootste overslagbedrijven van levensmiddelen op de Nijkerkse bedrijventerreinen. Geen van alle zeggen iets van doen te hebben met het drugstransport.