Kosten voor nieuw stadhuis Amersfoort lopen verder uit de klauwen: wéér miljoenen extra nodig

732 erectiepil­len, hennep en xtc aangetrof­fen in woning in Baarn

In een woning aan de Bremstraat in Baarn is woensdagochtend een flinke hoeveelheid drugs aangetroffen. De politie vond maar liefst drie kilo aan henneptoppen en 31 xtc-pillen. Als kers op de taart werden ook nog 732 erectiepillen aangetroffen.

16:10