Kosten voor zwembad Amerena lopen gierend uit de klauwen: Amersfoort draait op voor extra 2,5 miljoen

Het in 2018 geopende zwembad Amerena aan de Hogeweg veroorzaakte al talloze hoofdbrekens. Van vertraging en oplopende kosten tot een gevaarlijke glijbaan en ruzie tussen sportverenigingen. Maar nu is er een nieuw groot probleem bij gekomen. Beheerder SRO heeft de gemeente gevraagd bij te springen met 2,5 miljoen euro extra, uitgesmeerd over vier jaar, om het zwembad draaiende te houden. Dat komt bovenop de bestaande vergoeding. In totaal is Amersfoort de komende vier jaar 12,8 miljoen euro kwijt aan Amerena.