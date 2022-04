Krijgt Nijkerk zijn eerste sterrenrestaurant? Als het aan de nieuwe eigenaren van Het Sluishuis ligt wel

Amersfoort weert flitsbezor­gers voor zeker een jaar uit de stad: ‘Liever zien we hier bakkers of kledingza­ken’

Binnen tien minuten boodschappen aan de deur? Amersfoorters kunnen die optie waarschijnlijk voorlopig op hun buik schrijven. Supersnelle bezorgdiensten mogen van de gemeente zich in ieder geval het komende jaar niet vestigen in de binnenstad of bij winkelcentra. ‘Liever zien we er bakkers of kledingzaken.’

