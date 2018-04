Bunschoters dumpen poepluiers en vis in kledingbakken

Ontwapening van Duitsers op Leusderheide te boek gesteld

8:01 Na de bevrijding van Nederland in 1945 ontwapenden de geallieerden op tien locaties in West-Nederland 120.000 Duitse soldaten. Oud-geschiedenisleraar Ronald Polak uit Leusden dook in de archieven, luisterde naar ooggetuigen en schreef een boek over deze vergeten episode uit de nadagen van de Tweede Wereldoorlog.