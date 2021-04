Kroegbaas Gerwin hielp wat bouwvakkers, nu is hij óók stratenmaker: ‘Wel iets zwaarder dan een biertje tappen’

Uniek! Dit dorp heeft ruim 9000 inwoners, maar geen kroeg: ondernemer Mark heeft dé oplossing

19 april Eemnes is uniek in de regio Amersfoort, want het heeft geen kroeg. Al twee jaar niet meer. Met ruim negenduizend inwoners is het Eemlandse dorp sinds augustus 2019 kroegloos door de sluiting van Café Staal. Maar binnen drie jaar is er mogelijk weer een nieuwe.