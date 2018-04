Kroonmaki Amalia is bevallen van tweeling in DierenPark Amersfoort

Poolse gemeen­schap in Barneveld groeit met bijna een kwart

10:45 De Poolse gemeenschap groeit in Barneveld het hardst van de regio Amersfoort. Het aantal Polen in Barneveld na, daar vorig jaar met 22,4 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. In 2017 woonden er 202 Polen in Barneveld, dat zijn er 3,6 per 1.000 inwoners, blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over Polen en hun (werkzame) leven in Nederland.