Kruising in Amersfoort bezaaid met brokstukken na botsing; alle wegen eromheen staan vast

Wat een verrassing! Chefkok Marco vindt tijdens koken parel in oester: ‘Is me in 32 jaar nog nooit overkomen’

Het is de stille droom van iedereen die wel eens een oester openmaakt: zou er een parel in zitten? Voor chef Marco Blok van restaurant MEI in Amersfoort kwam die droom vrijdag uit. ,,De eerste keer in 32 jaar dat ik met oesters werk. Heel bijzonder!”

22 januari