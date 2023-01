Kun je straks shoppen op eerste kerstdag of nieuwjaar in Amersfoort? Deze winkeliers zijn het totaal óneens

Slinkse dieven proberen voor 4000 euro aan kerstver­lich­ting te stelen bij Intratuin in Nijkerk

Bijna was het ze gelukt om voor ruim 4000 euro aan kerstverlichting te stelen bij Intratuin in Nijkerk. Maar dankzij een oplettende medewerker liepen twee slinkse winkeldieven afgelopen september met lege handen de deur uit. Wie zijn deze mannen, die eerder ook al toesloegen in Oldenzaal en Brabant? Dat vraagt de politie zich nog altijd af.

23 januari