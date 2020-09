Kunstenaar Sander van Mil plaatst ‘illegaal’ 3,5 meter hoog beeld op Julianaplein Amersfoort

Van Mil heeft geen vergunning van de gemeente om het beeld te plaatsen, maar ‘claimt’ de openbare ruimte. ,,Rotondes zien er vaak maar treurig uit: reclameborden, weinig groen én weinig kunst. Op het Julianaplein heb ik daar nu verandering in gebracht. Zo'n beeld trekt meteen veel bekijks van voorbijgangers. Amersfoort is al mooi, maar er is altijd ruimte voor meer moois. Een lelijke plek heb ik nu opgeknapt.‘’

Statement

De plaatsing van het opvallende kunstwerk is een statement, vertelt Van Mil. ,,Ik wil aandacht vragen voor de kunst en kunstenaars in de stad. Door de coronacrisis ben ik in één klap een groot deel van mijn inkomsten kwijt. Toch ben ik niet negatief. Net als veel collega-kunstenaars maak ik juist in deze tijd veel nieuw en bijzonder werk. Ik wil mensen vragen: blijf ook in deze tijd kunst kopen, ga naar het museum en geniet van muziek. Het is van levensbelang voor de samenleving én voor kunstenaars in de stad.‘’