Laatste wens: Ellen (52) neemt voor altijd afscheid van haar paarden

#033 Knalroze kapsalon op wielen

10:05 Terwijl de dagen grauwer en donkerder worden, brengt de knipbus van Annemiek kleur in het straatbeeld. Hij is niet te missen, het zuurstokroze voertuig van b.Pink. Om de glimlach op de gezichten van passanten nog wat groter te maken, staan er ook nog tekeningen en een quote als Koppie right Annemiek op. Het mag allemaal een beetje gek, ludiek en creatief in het kappersbestaan van Annemiek. ,,Een thuiskapper is anders ook maar gewoon een thuiskapper. Ik wil zeker niet in een sleur belanden, ben altijd op zoek naar vernieuwing. En als ik iets doe, dan doe ik het goed. Het begon allemaal met een oud koffertje van mijn oma, dat ik knalroze verfde en waarin ik mijn knipspullen opberg. Mijn kapperskoffer. Vervolgens schafte ik een minstens zo roze Smart aan, waarmee ik naar klanten reed. Dat werd een Mini Cooper, ook al zo opvallend gekleurd en sinds oktober rij ik rond in mijn kapsalon op wielen. Comfortabel voor de klant, want ik kom ook in de avonduren langs. Het loopt als een tierelier. Ik app, bel of toeter, en mijn klanten weten dat ik er ben.’’