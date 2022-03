Lana (10) en Alisa (9) willen de Oekraïners steunen en lopen daarom hun eerste protestmars

Voor Lana Volkers (10) en vriendinnetje Alisa Rietveld (9) is het de allereerste keer dat ze meedoen aan een demonstratie. Samen met de moeder van Lana zijn ze naar de binnenstad gekomen. Omdat ze het heel naar vinden wat er in Oekraïne gebeurt. ,,We hebben het op school bij Nieuwsbegrip gehad over Oekraïne. De juf zei dat we er altijd met haar over mogen praten, als we willen”, vertelt Alisa.