Lawaai in tunnel in rondweg Soesterberg houdt bewoners uit hun slaap

Wolf gespot tussen Zeist en Soester­berg: ‘Geschikt gebied om zich definitief te vestigen’

Diverse meldingen van mensen die een wolf hebben gespot in de bossen tussen Zeist en Soesterberg, kwamen de afgelopen dagen binnen. Een kansrijke plek voor het dier om zich definitief te vesten, weet het Wolvenmeldpunt. Maar of dat echt gebeurt is pas na een halfjaar te zeggen. En poep gaat daarbij helpen.