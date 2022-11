Leerlingen Calvijnschool in Bunschoten aan de slag met schep en bomen voor Boomfeestdag

#033 Monica maakt speelgoed en kleine cadeautjes, geïnspi­reerd op de natuur: ‘Daar vind je schatten’

Speelgoed, kleine poppetjes, tasjes, onderzetters en vlaggenlijnen. Onder de naam Firma Moos maakt Monica van Tricht kleine cadeautjes en spullen voor in huis die te koop zijn in haar webshop Winkel van Moos. Haar grootste inspiratiebron? Dat is de natuur.

12 november