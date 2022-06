Lesauto betrokken bij ongeval in Amersfoort

Eerder leek het wel de Efteling in dit prikpavil­joen, nu is het duimen draaien voor de GGD’ers

Nog geen half jaar geleden stonden mensen in de rij voor een coronavaccinatie. Nu kun je in de prik- en testhal op bedrijventerrein De Hoef in Amersfoort een speld horen vallen. Maar, waarschuwt de GGD, dat kan in het najaar zó weer omslaan.

2 juni