Lesauto hard geramd in Amersfoort: cursist en rijinstructeur komen met de schrik vrij

#033 ‘Italian Maniacs’ Sanneke en Charles laten je proeven van het goede Toscaanse leven

Proosten op de liefde of vriendschap: als het aan Sanneke Kokelaar ligt, doe je dat met een goed glas wijn uit Toscane. Samen met haar vriend Charles deelt de Amersfoortse haar enorme ‘manie’ voor Italië in hun eigen ‘enoteca’, een wijnwinkel en -bar met bijpassende hapjes in vintagestore Vint. Dit zijn de Italian Maniacs.

4 februari