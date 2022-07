Let op: drukke doorgangsweg in Soest donderdag en vrijdag dicht

Natuur neemt na 21 jaar kassencom­plex in Soest over: ‘Prima zo, beter dan woonwijk die er komt’

De natuur heeft na 21 jaar leegstand een kassencomplex in Soest overgenomen. De lege kassen van wat ooit tuindersbedrijf E. van Oest was, zijn dichtgegroeid. Zolang er verzet is tegen nieuwbouw op die plek, zal dat nog wel even duren. Maar er lijkt eindelijk schot in te komen.

27 juli