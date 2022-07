Let op: vanaf donderdag kun je niet meer je fiets kwijt in de fietsenstalling bij het Smallepad

Duo op witte scooter trekt schietend een spoor van vernieling: ‘Beter kogels in mijn auto, dan in mijn lijf’

Een kapotgeschoten achterruit van een auto, schade aan een wit busje en schietgaten bij twee woningen. Dat is wat rest in de Polstraat in Bunschoten, nadat in de nacht van zaterdag op zondag twee jongens op een scooter al schietend door de straat reden. De buurt denkt slachtoffer te zijn van pure baldadigheid.

17 juli