Leusden nog zeker vier jaar het podium van de uitreiking van bekendste muziekprijzen van Nederland

De Edison is de oudste nog bestaande muziekprijs in Nederland. De felbegeerde prijs wordt toegekend door een vakjury aan muziekproducties van uitzonderlijke kwaliteit en impact en wordt sinds 1960 uitgereikt. De prijzen worden in een besloten ceremonie uitgereikt in het AFAS-theater, dat plaats biedt aan ruim achthonderd toeschouwers. In dat theater wordt momenteel avond aan avond 14 de musical over het leven van Johan Cruijff opgevoerd.