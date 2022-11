Leusden slaakt op nationaal niveau noodkreet over financiële problemen voor zwembaden en sporthallen

Alke (75) vecht tegen armoede onder Amersfoor­ters: ‘Het onmogelij­ke mogelijk maken, dát is het leukste’

Alke Rosbergen (75) is geboren, getogen in Groningen en studeerde daar ook. Werd met haar man vijf jaar uitgezonden naar Kameroen in Afrika waar ze actief was in een plaatselijk ziekenhuis. Haar werkende leven speelde zich af binnen de jeugd GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Acht jaar geleden kwam ze in Amersfoort wonen.

26 november