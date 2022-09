Leusden stopt in allerijl bijna een ton in de Grebbelinie: ‘Openstelling anders niet te garanderen’

Leusden zit flink in haar maag met één van haar grootste toeristische trekpleisters. De Asschatterkeerkade, waar over het oorlogsverleden van het dorp wordt verteld, is in zo’n slechte staat dat in allerijl 75.000 euro nodig is om het visitekaartje überhaupt open te houden.

Het herstellen van de loopgraven, het plaatsen van schuilplaatsen voor vleermuizen en het in camouflagekleuren verven van een bunker: kosten noch moeite werden in 2011 gespaard om van een zieltogend stukje Grebbelinie een klein openluchtmuseum te maken. Met succes, want zeker op zomerse dagen trekt het per fiets uitstekend bereikbare stukje historie veel toeristen.

Quote Het was tien jaar geleden de eerste keer dat de gemeente loopgraven liet aanleggen, waardoor niet te voorzien was hoe het beheer zou gaan worden Gerolf Bouwmeester, Burgemeester

Tien jaar later is de situatie echter heel anders, zo blijkt uit een bericht dat het gemeentebestuur van Leusden vorige week heeft doen uitgaan. Het hout dat is gebruikt om de loopgraven in oude luister te herstellen, blijkt op sommige plekken rot. Zó rot dat, in de woorden van burgemeester Bouwmeester en zijn wethouders ‘openstelling, binnen afzienbare tijd, niet meer gegarandeerd kan worden’.

Onderhoudsplicht

Dát het nu zo mis is, was volgens Leusden nauwelijks te overzien. ,,Het was tien jaar geleden de eerste keer dat de gemeente loopgraven liet aanleggen, waardoor niet te voorzien was hoe het beheer zou gaan worden.” Niets doen is geen optie. Niet alleen omdat Leusden daarmee een attractie zou verliezen, maar ook omdat de gemeente een onderhoudsplicht heeft voor de Asschatterkeerkade, omdat het Rijksmonument is.

Er zit volgens Bouwmeester en zijn wethouders dus niets anders op dan de portemonnee trekken. Wanneer het onderhoud precies wordt uitgevoerd, is volgens hen nog niet duidelijk.

