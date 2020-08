Leven van Amersfoortse aan gruzelementen na aanrijding: ‘Ik ben 19 maar leef door jouw toedoen als een 80-jarige’

Ontsnapte Spaanse windhond Pico zwerft al acht weken in de bossen; baasje Aïshah (20) geeft niet op

17 augustus Amper twintig minuten nadat Aïshah Sporkslede (20) op 5 juli haar Spaanse adoptiehond Pico in de armen had gesloten, ontsnapte het geschrokken dier en nam het de benen in het Panbos bij Bosch en Duin.