‘Levende’ doodskist gemaakt van schimmeldraden: hiermee opent Paleis Soestdijk de deuren weer

Deze man loodste de plannen voor Paleis Soestdijk over de finish: ‘Trots dat we er geen euro aan betalen’

Erwin Jansma (54) is nog even wethouder in Baarn, voordat hij voorgoed de deur achter zich dicht kan trekken. Dan komt er niet alleen een periode van zeven jaar Baarn tot een eind, maar ook elf jaar wethouderschap in Leusden. Zijn grootste en leukste klus is nét op tijd klaar: het dossier Paleis Soestdijk.

24 maart