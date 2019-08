Lidl-klanten blij met vlees voor een kwartje, maar voedselbank vreest voor minder donaties

Kippenbrug­ge­tje over spoor in Baarn krijgt een opknap­beurt: volgend weekeinde geen treinen

17:55 Het monumentale ‘kippenbruggetje’ over het spoor bij Baarn wordt de komende tijd gerestaureerd. De brug over de spoorlijn tussen Amersfoort en Hilversum wordt veel door wandelaars en fietsverkeer gebruikt. Het is een rijksmonument. De komende dagen worden de pijlers in de steigers gezet.