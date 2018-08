Lili en Howick horen vandaag of ze worden uitgezet

column Financiële bijdrage voor bijles

8:33 ‘Nee, je moet hier avoir gebruiken als werkwoord’’, zei ome Karel terwijl hij de zin in het schrift aanwees. Hij had geduld. Veel geduld. Ome Karel was geen echte oom maar een kennis van mijn ouders. Hij sprak en schreef vloeiend Frans. Hij wel. Ik was een jaar of 16 en haalde de ene onvoldoende na de andere. Dat kwam omdat ik van de havo kwam en daar geen Frans in mijn pakket had gehad. Wekelijks ging ik met frisse tegenzin naar ome Karel voor bijles. Ik vond de grammatica moeilijk en had het gevoel dat ik mijn eindexamen Frans nooit zou halen. Ome Karel stimuleerde me om er voor te gaan.