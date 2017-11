Lili en Howick voorlopig terug naar Amersfoort

Op de dag dat hun moeder Armina begin augustus in het asielzoekerscentrum in Amersfoort van haar bed werd gelicht om uitgezet te worden naar Armenië, waren de kinderen uit logeren. Armina wilde de autoriteiten het adres niet geven. De bestuursrechter vond het geoorloofd de moeder uit te zetten zonder haar kinderen.

Eind augustus werden Howick en Lili gevonden bij hun onderduikadres in Nederland. Sindsdien verblijft het tweetal bij een tijdelijk opvanggezin. Ze werden onder de tijdelijke voogdij van stichting Nidos geplaatst. De twee kinderen zijn geboren in Rusland en wonen al ruim negen jaar in Nederland. Bij de bekendwording van de uitzetting van de moeder en hun twee kinderen, werd een grote hartjestocht in Amersfoort georganiseerd. Inwoners wilden laten zien hoe erg de kinderen al in de samenleving geworteld zijn.

Onzekerheid

De beslissing die vandaag door de rechtbank Midden-Nederland is gemaakt, gaat niet over de verblijfstatus van de kinderen, maar over het toezicht op de kinderen en wie de zorg over de kinderen krijgt. De procedure werd gestart door de Raad van Kinderbescherming. ‘Na de uitzetting van de moeder zijn Lili en Howick op meerdere plekken ondergebracht. Zij leven in onzekerheid en het is niet duidelijk hoe hun toekomst er uit zal zien. Dat heeft een grote invloed op het welzijn en gevoel van veiligheid van de kinderen,’ zo oordeelt de rechtbank. ‘Daarom moeten de kinderen onder toezicht worden gesteld.’

Ook besloot de rechtbank de tijdelijke voogdij van Nidos in te trekken. ‘De moeder in Armenië is goed bereikbaar en kan van daaruit, samen met Nidos die ondertoezichtstelling zal uitvoeren, haar gezag blijven uitoefenen.’ Nidos vreesde echter dat de moeder de kinderen met haar netwerk opnieuw laat onderduiken.

Dat acht de rechtbank onvoldoende onderbouwd. ‘In het gesprek met de kinderen kwam duidelijk naar voren dat zij terug willen naar hun oude en bekende omgeving.’ Lili en Howick zullen bij een bevriend gezin van hun moeder worden ondergebracht.

Herenigen

Het uitzetting van de moeder zonder haar kinderen deed veel stof opwaaien. Volgens de toenmalige staatssecretaris Klaas Dijkhoff had moeder Armina 'de afweging gemaakt om niet samen met haar kinderen te vertrekken'. ,,De gevolgen hiervan zijn met haar besproken. De moeder heeft gezegd dat ze weet waar de kinderen zijn. Wij staan klaar om moeder en kinderen elk moment zo snel mogelijk te herenigen."