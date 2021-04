Linda zit rustig op de bank als overbuurman met ‘op hol geslagen’ auto haar woning binnenrijdt: ‘Schade is groot’

Vrij Polderland verzet zich tegen twee windturbi­nes en zonnevel­den in de Eempolders: ‘Hoe bedenken ze het?’

9:00 ,,Steeds meer mensen in Soest, Baarn en Hoogland – ook melkveehouders – maken zich zorgen over de dreigende aantasting van de polder’’, zegt voorzitter Robert van Motman van de Vereniging Vrij Polderland (VVP). De club in Soest krijgt dan ook steeds meer leden. Nu zijn het er al 190. Een nieuwe dreiging wordt actueel: er zijn al locaties in beeld voor twee windturbines en maar liefst 50 hectare aan zonnevelden. Midden in de Eempolders.