Linkerrijstrook A28 bij Amersfoort dicht vanwege ongeluk met vrachtwagen

van wieg tot graf Hijmen organiseer­de van alles, maar voor Sportgala werd hij niet gevraagd: ‘Heb mezelf uitgeno­digd’

Hijmen van Surksum was een soort Cor van der Laak, de regelneef van Van Kooten en De Bie. Iemand die permanent van alles aan het organiseren was. Een man die zich daarbij nauwelijks leek te storen aan tegenslag of medestanders die al het geregel even niet meer trokken. Hij ging gewoon door en wist heel wat van de grond te krijgen.

3 mei