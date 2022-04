Lintjesregen 2022: Bekijk hier wie een lintje krijgt in Amersfoort en omstreken

Hoe een inval leidde tot 12 aanhoudin­gen en de vondst van drugs, wapens en véél cash

De inval in Soesterberg woensdag was onderdeel van een grootschalig onderzoek, waarbij in totaal twaalf personen zijn aangehouden. De politie arresteerde in de de loods aan de Postweg alle verdachten en er werden illegale gokpraktijken blootgelegd. Er werden drugs, contant geld, vuurwapens en dertien auto’s in beslag genomen.

22 april